Zonguldak'ın Devrek ilçesinde vaka sayıları artınca Kaymakam'dan uyarı geldi: Tedbirlere uyun

Zonguldak'ta Devrek ilçesinin Kaymakamı Ümit Altay, vatandaşlara yeni tip koronavirüse (Kovid-19) tedbirlerine uyma çağrısında bulundu.

Altay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, salgın çıktığı andan normalleşme sürecine kadar olan dönemde vatandaşların yanı sıra kamu kurumlarının iyi bir mücadele verdiğini belirtti. Normalleşme süreciyle ve havaların ısınmasının yanı sıra düğün sezonunun da başlamasıyla farklı bir durum oluştuğuna işaret eden Altay, şunları kaydetti:

"EN YÜKSEK GÜNLÜK VAKA SAYISI"

"Normalleşme öncesi dönemde 2 ay boyunca sıfır yeni vaka ile 29 sayısında sabitlemişken bugün normalleşme sürecinde bu sayı kısa sürede 50 civarına yaklaştı. Dün itibarıyla sadece bir günde ilçemizde 5 yeni pozitif vaka ortaya çıktı. Pandemi başlangıcından bu yana ilçemizde görülen en yüksek günlük vaka sayısı bu maalesef."

Devrek Kaymakamı Ümit Altay

VATANDAŞLARA "TEDBİRLERE UYUN" ÇAĞRISI

Ümit Altay, vatandaşların dikkatli olması gerektiğini ve çevresindekileri riske atacak hareketlerden kaçınmak zorunda olduğunu vurgulayarak, "Ceza uygulamalarıyla bazı tedbirleri almayı biz de istemiyoruz. Ancak kamu sağlığını korumak adına bundan sonra daha fazla idari yaptırım kararları ve şok uygulamalara ağırlık vermemiz gerekecek. Sokakta maske kuralına uymayan çok fazla insan görüyoruz. Hem sağlığınızı korumak hem de idari para cezalarına maruz kalmamak için maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım, uymayanları idari makamlara bildirelim." ifadelerini kullandı.