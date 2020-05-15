Devlet Bahçeli, Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu'nun değişmesini istedi

Yazılı açıklama yapan Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli, gündeme dair açıklamalar yaptı. Bahçeli'nin seçimler ve siyasi partilerle ilgili yaptığı açıklamalar ise dikkat çekici cinsten. Çünkü Ankara kulislerinde konuşulan konulardan biri de CHP'nin TBMM'de grup kurmaları için Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'ne milletvekili vereceği iddiaları.

Bahçeli'nin açıklamalarındaki ilgili kısımlar şu şekilde:

"SİYASİ ETİK KANUNU ÇIKARILMALIDIR"

"Türkiye sevdasından azade olmuş Zillet İttifakı'nın nasıl bir sapma ve savrulma yaşadığını görmekte ve bunun da Türk siyasetinin aleyhine bir durum olduğunu bilmektedir.

Bu itibarla Türkiye'nin ve siyasi hayatımızın üzerindeki kabus bulutlarının dağıtılması için şu hususların gündeme alınması ve bir an önce hukuki ve ahlaki bir temele kavuşturulması sağlanmalıdır.

1– Siyasi Partiler Kanunu hemen değiştirilmelidir.

2– Seçim Kanununda düzenlemeler yapılmalıdır.

3– TBMM İç Tüzüğü mutlaka yeni baştan gözden geçirilmeli, yeniden yazılmalıdır.

4– Milletvekili Dokunulmazlığıyla ilgili beklentiler karşılanmalıdır.

5– Siyasi Etik Kanunu çıkarılmalıdır.

6– Kamu kurumu niteliğindeki mesleki kuruluşlarla ilgili kanuni düzenlemeler süratle gerçekleştirilmelidir.

"MHP'NİN SEVDASI TÜRKİYE'DİR"

Milliyetçi Hareket Partisi Türk milletinin tavizsiz ve yılmaz savunucusudur. Milliyetçi Hareket Partisi'nin sevdası Türklük ve Türkiye'dir.

Ekseni kaymış siyasi partilerin Türkiye'yi uçuruma çekme hazırlığına müsaade edilmeyecek; CHP-İP-HDP-FETÖ-PKK, bunlara rağbet ve refakat eden diğer güdümlü siyasi defolar Cumhur İttifakı'nın kutlu iradesini ve istiklal mücadelesini kesinlikle aşamayacaklardır."

"TRANSFER SEZONUNUN TEKRAR AÇILMASI TALİHSİZLİK"

Bahçeli, Meral Akşener'in Memleket Masası önerisine karşılık ise şunları söyledi "Bir yanda KOVİD-19 salgınıyla boğuşan Türkiye'miz, diğer yanda siyasi ayak oyunlarıyla, ayıplı ve ağır kusurlu tekliflerle meşgul ve muhatap olmaktadır. Milli ve ahlaki değerlerden mahrum siyasi güruhun ülkemize istikamet çizme gayretkeşliği çiğ bir tezgâhın, çirkin bir tuzağın varlığına açıkça delil teşkil etmektedir. Millete ve vatana özden mensubiyet duymayan lekeli ve sicili karanlık yüzlerin Türkiye'yi hedefine alan ihanet planları devamlı surette güncellenip gün ışığına çıkmaktadır. Gerçekleri örtbas etme çabası, kötü emelleri maskeleyip saklama amacı artık mümkün olmayan bir çırpınma halidir. Son günlerde ısmarlama ve icazetli görüşlerin siyasi gündemde yer tutması oldukça kaygı ve kuşku verici bir durumdur. İP'in Memleket Masası önerisi, buna CHP'nin sıcak ve sempatik yaklaşımı, marjinal ve marazi partilerin Meclis'te grup kurabilmeleri maksadıyla milletvekili transfer sezonun tekraren açılması Türk siyasetinin esef verici talihsizliğidir."