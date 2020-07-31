Devlet Bahçeli Twitter'a 1 ay sonra Fatih Karagümrük tweetiyle döndü

Sosyal medyada Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak hakkında yapılan iğrenç paylaşımlar sonrası başlayan tartışmada tepki olarak sosyal medya kullanmayı bırakan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya yasasının çıkmasının ardından ilk paylaşımını yaptı. Bahçeli'nin verdiği ara ise tam 1 ayı buldu.

"YİĞİT KARAGÜMRÜK TARAFTARLARINI TEBRİK EDİYORUM"

Süper Lig'e çıkan son takım Fatih Karagümrük'ü kutlayan Devlet Bahçeli, şunları yazdı: "Zafer ayında zaferle Süper Lige yükselen Fatih Karagümrük Spor'a başarılar diliyorum. Başta kulüp başkanı Süleyman Hurma olmak üzere, teknik heyeti, futbolcuları ve yiğit Karagümrük taraftarlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

SOSYAL MEDYA HESAPLARINI KULLANMAYI BIRAKMIŞTI

Bahçeli, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Esra Albayrak'ın çocuklarının doğumunun ardından çift hakkında yazılan aşağılık mesajlardan sonra başlayan sosyal medya tartışmasında "Sosyal medyada yaşanan dehşet verici ve şiddet dolu kirlenme nihayete ermeden bir daha ne Twitter hesabımı kullanacağım ne de Facebook paylaşımı yapacağım. Bu konuda TBMM'de gündeme gelecek her muhterem ve müstesna kanun teklifine de sonuna kadar destek vereceğim" diyerek veda etmişti.

YASA ÇIKINCA GERİ DÖNDÜ

Sosyal medya için hazırlanan yasanın dün gece Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından MHP Genel Başkanı yeniden tweet attı.