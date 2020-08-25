DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan koronavirüse yakalandı

AK Parti'den istifa ederek Demokrasi ve Atılım Partisi'ni kuran Ali Babacan, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklama yapan Babacan, durumunun iyi olduğunu ve bir süre karantina altında kalacağını kaydetti.

Koronavirüse testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyuran Babacan, "Biraz önce COVID-19 testimin sonucunun pozitif olduğunu öğrendim. Şu an durumum iyi çok şükür. Doktorlarım bir süre ailemle birlikte karantina altında kalmam gerektiğini söyledi. Çalışmalarıma evden devam edeceğim inşallah." dedi.

Babacan ayrıca, uyarıda bulunarak "Sağlıkla kalın ve lütfen kendinize dikkat edin" ifadelerini kullandı.