Dershane nasıl yazılır? TDK'ya göre Dershane mi, Dersane mi? Dershane ne demek?

Dershane kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, dershane TDK'ya göre nasıl yazılır? Dersane nasıl yazılır? Dersane mi, dersane mi? TDK'ya göre dershane kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

TDK'YA GÖRE DERSHANE NASIL YAZILIR?

Dersane: Yanlış

Dershane: Doğru

DERSHANE İLE ÖRNEK CÜMLELER

Dershane: (dersha:ne), Arapça ders + Farsça ?ane

1. isim Derslik:

"Genç kızlığın bütün şakraklığı dershaneyi kapladı, her kafadan bir ses çıkıyordu." - Aka Gündüz

2. isim Öğrencilere okul dışında para ile ders veren özel kuruluş.