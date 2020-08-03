Defne Samyeli'nin Mimar Eren Talu'dan olan büyük kızı Derin Talu, Pelin Kaya'nın Youtube programına konuk oldu. Samimi açıklamalar yapan 23 yaşındaki Talu, sevişme sahneleri hakkında da konuştu. Dikkat çekici ifadeler kullanan Derin Talu vatandaşların merak konusu olurken Derin Talu kimdir? Defne Samyeli'nin olan kızı Derin Talu kaç yaşında, mesleği ne aramaları yapıldı.

DERİN TALU KİMDİR?

DerinTalu Doğum Tarihi: Kasım 1996

Derin Talu Kaç Yaşında: 23 yaşında

DerinTalu Doğum Yeri: Las Vegas, Nevada, ABD

Derin Talu Boy: 1,78 m

DerinTalu Büyükanneler ve büyükbabalar: Erdem Talu, Sabiha Betül Talu, Sendegül Samyeli, Haluk Samyeli

DerinTalu Kardeşleri: Derin Talu, Su Talu

DerinTalu Ebeveynler: Defne Samyeli, Eren Talu

DerinTalu Amca: Sühan Samyeli

Derin Talu, 1996 yılında ABD'de dünyaya geldi. Annesi eski Türkiye güzeli ve sunucu Defne Samyeli, babası ise ünlü bir mimar olan Eren Talu'dur. Derin Talu'nun 2003 doğumlu Derin isminde bir kız kardeşi bulunmaktadır.

Derin Talu, lise eğitimini ENKA Okulları'nda tamamladı. Üniversite eğitimini ise Los Angeles'ta aldı.

Manken olmak isteyen Derin Talu, ilk podyum deneyimini ünlü modacı Atıl Kutoğlu defilesinde yaşamıştır.