Derin Talu kimdir? Defne Samyeli'nin olan kızı Derin Talu kaç yaşında, mesleği ne?
Defne Samyeli'nin oyuncu olan büyük kızı Derin Talu rol aldığı yapımlardaki sahneler hakkında yaptığı açıklamalarla magazin gündemine oturdu. Seçtiği rollerin kriterlerini belirten Derin Talu dikkat çekici ifadeler kullanırken Derin Talu kimdir? Defne Samyeli'nin olan kızı Derin Talu kaç yaşında, mesleği ne konuları merak edildi.
Defne Samyeli'nin Mimar Eren Talu'dan olan büyük kızı Derin Talu, Pelin Kaya'nın Youtube programına konuk oldu. Samimi açıklamalar yapan 23 yaşındaki Talu, sevişme sahneleri hakkında da konuştu. Dikkat çekici ifadeler kullanan Derin Talu vatandaşların merak konusu olurken Derin Talu kimdir? Defne Samyeli'nin olan kızı Derin Talu kaç yaşında, mesleği ne aramaları yapıldı.
DERİN TALU KİMDİR?
DerinTalu Doğum Tarihi: Kasım 1996
Derin Talu Kaç Yaşında: 23 yaşında
DerinTalu Doğum Yeri: Las Vegas, Nevada, ABD
Derin Talu Boy: 1,78 m
DerinTalu Büyükanneler ve büyükbabalar: Erdem Talu, Sabiha Betül Talu, Sendegül Samyeli, Haluk Samyeli
DerinTalu Kardeşleri: Derin Talu, Su Talu
DerinTalu Ebeveynler: Defne Samyeli, Eren Talu
DerinTalu Amca: Sühan Samyeli
Derin Talu, 1996 yılında ABD'de dünyaya geldi. Annesi eski Türkiye güzeli ve sunucu Defne Samyeli, babası ise ünlü bir mimar olan Eren Talu'dur. Derin Talu'nun 2003 doğumlu Derin isminde bir kız kardeşi bulunmaktadır.
Derin Talu, lise eğitimini ENKA Okulları'nda tamamladı. Üniversite eğitimini ise Los Angeles'ta aldı.
Manken olmak isteyen Derin Talu, ilk podyum deneyimini ünlü modacı Atıl Kutoğlu defilesinde yaşamıştır.