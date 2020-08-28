Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti

Ünlü haber spikeri ve şarkıcı Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. İşletmeci sevgilisi Baran Tınaz ile Alaçatı tatiline ara vererek annesinin yanına giden Deren Talu, bikinili pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

CESUR POZLARA BEĞENİ YAĞDI

Deniz kenarında siyah bikinisiyle poz veren Deren Talu'nun cesur paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi. Deren'in fotoğrafına ilk yorum yapan isim, annesi Defne Samyeli oldu. Samyeli, paylaşıma ateş emojisi koyarak kızına olan hayranlığını bir kez daha gösterdi.

İşte Deren Talu'nun cesur pozları:

DEFNE SAMYELİ DE BİKİNİLİ POZLARINI PAYLAŞMIŞTI

Öte yandan Defne Samyeli, geçtiğimiz gün bikinili pozlarını Instagram hesabından paylaşmıştı. 48 yaşında olmasına rağmen kusursuz fiziğiyle gençlere taş çıkartan Samyeli'nin paylaşımına adeta beğeni yağmıştı.