Bakan Karaismailoğlu sel felaketi sonrası Giresun'daki çalışmaları takip etti: Yöre şartlarına uyumlu projelere öncelik vereceğiz

Sel felaketinin ardından Giresun'a giden ve Giresun'un yeni görüntüsüne kavuşturulması doğrultusunda çalışmalarını gece-gündüz sürdüren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bugün Giresun'lu hemşehrilerimizle birlikte olacak. Cumhurbaşkanımızın bölgeye gelmesi, Giresun'a nasıl sahiplik edildiğinin göstergesidir" dedi.

ASFALT ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ

22 Ağustos'ta Giresun'da meydana gelen sel felaketinin ardından yaralar sarılıyor. Selin bölgeye verdiği hasarın giderilmesi ve şehrin yeni görüntüsüne kavuşabilmesi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bölgede bulanan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Dereli'nin şehir merkezindeki Celal Müdür Caddesi'nde gece boyunca döşenen asfaltı yerinde inceledi. Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden çalışmaların geldiği aşama hakkında bilgi aldı. Bakan Karaismailoğlu, yeni asfalt yolun kenarında sergilenen sel tahribatı fotoğraflarını da yakından inceleyerek kendi cep telefonu ile fotoğraflar çekti. Yol çalışmalarında görev alan işçilerle sohbet ederek teşekkürlerini sundu.

ÇOCUKLARLA SOHBET ETTİ

Afetin hemen ardından yöreyi karış-karış inceleyen Bakan İsmailoğlu, çocuklarla da yakından ilgilenerek, onların isteklerini yerine getirdi. Birkaç gün önce babasının tahrip olan iş yerindeki temizleme çalışmalarında tanıştığı ve kendisine Trabzonspor'un formasını hediye ettiği Muhammet Safa Yiğit ile sohbet etti. Muhammet, formadan dolayı Bakan Karaismailoğlu'na "Teşekkürler bakan amca, çok mutlu oldum" dedi.

"YÖRE ŞARTLARINA UYUMLU PROJELERE ÖNCELİK VERECEĞİZ"

Ulaşım projelerini süratle hayata geçirebilmek için gece gündüz mesai harcayan Bakan Karaismailoğlu, "Giresun'daki 755 kilometrelik yol ağının selden etkilenen 316 kilometrelik bölümünü eski haline getirebilmek için Karayolları ekiplerimiz, 7/ 24 esasına göre çalışıyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ailesi olarak, Giresun'da selin izlerini silebilmek ve ulaşım altyapısını eskisinden daha iyi hale getirebilmek için 174 personel ve 100 iş makinesi ile çalışıyoruz. Yeni yatırımlarımızla yöre şartlarına uyumlu projelere öncelik vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"HEMŞEHRİLERİMİZİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEĞİZ"

Devletin ilk günden beri sel felaketinin yaşandığı Giresun için seferber olduğunu söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Bugün de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan buraya gelerek Giresunlu hemşehrilerimizle birlikte olacak. Cumhurbaşkanımızın bölgeye gelmesi Giresun'a nasıl sahiplik edildiğinin göstergesidir. Devletimiz ve Bakanlığımız olarak bütün imkanlarımız ile yürüttüğümüz seferberlik sayesinde Giresun'u yeni çehresine bir an önce kavuşturacağız. Tüm çabamız bunun için. Giresunlu hemşehrilerimizin yüzünü güldüreceğiz" şeklinde konuştu.