Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sahaya düşen yanıcı madde böyle görüntülendi

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Stadyumu'nda 0-0 berabere kaldığı karşılaşmanın 7. dakikasında eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle seyircinin almadığı maçta sahaya yanıcı madde düştü.

Stat dışından atılan yanıcı madde, Galatasaray'ın korner kullandığı sırada Fenerbahçe ceza sahasına yakın yere indi. Karşılaşma sonrasında bu skandal olayın görüntüleri ortaya çıktı.

İKİ MEŞALE STADYUMUN ÇATISINA DÜŞTÜ

Kameralara yansıyan görüntülerde stadyum dışından birçok yanıcı maddenin atıldığı ve 2 tanesinin de stadyumun çatısına düştüğü gözlendi.