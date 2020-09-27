Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sahaya düşen yanıcı madde böyle görüntülendi
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sahaya düşen yanıcı madde böyle görüntülendi

27.09.2020 22:39 | Son Güncelleme: 27.09.2020 23:40

Galatasaray, Fenerbahçe ile berabere kaldığı ve koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanan maçın 7. dakikasında dışarıdan sahaya meşale atıldı. Karşılaşma sonrası bu olayın görüntüleri ortaya çıktı.

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Stadyumu'nda 0-0 berabere kaldığı karşılaşmanın 7. dakikasında eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle seyircinin almadığı maçta sahaya yanıcı madde düştü.

Stat dışından atılan yanıcı madde, Galatasaray'ın korner kullandığı sırada Fenerbahçe ceza sahasına yakın yere indi. Karşılaşma sonrasında bu skandal olayın görüntüleri ortaya çıktı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sahaya düşen yanıcı madde böyle görüntülendi

İKİ MEŞALE STADYUMUN ÇATISINA DÜŞTÜ

Kameralara yansıyan görüntülerde stadyum dışından birçok yanıcı maddenin atıldığı ve 2 tanesinin de stadyumun çatısına düştüğü gözlendi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sahaya düşen yanıcı madde böyle görüntülendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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