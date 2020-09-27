Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sahaya düşen yanıcı madde böyle görüntülendi

Galatasaray, Fenerbahçe ile berabere kaldığı ve koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanan maçın 7. dakikasında dışarıdan sahaya meşale atıldı. Karşılaşma sonrası bu olayın görüntüleri ortaya çıktı.