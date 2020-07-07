Depremzede nasıl yazılır? TDK'ya göre Depremzede mi, deprem zede mi? Depremzede ne demek?

Depremzede kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, depremzede TDK'ya göre nasıl yazılır? Deprem zede nasıl yazılır? Deprem zede mi, Deprem zede mi? TDK'ya göre depremzede kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

TDK'YA GÖRE DEPREMZEDE NASIL YAZILIR?

Deprem zede: Yanlış

Depremzede: Doğru

DEPREMZEDE İLE ÖRNEK CÜMLELER

Depremzede: isim, Türkçe deprem + Farsça -zede

Depremde zarar görmüş kimse:

"Eksi yirmi derecede Kızılay'ın çadırları içinde titreşen depremzedeler, donmama savaşı veriyor." - Haldun Taner