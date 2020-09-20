Depreme markette yakalanan müşteri elindeki ürünleri bırakarak kaçtı
Niğde'nin Bor ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depreme markette yakalanan bir müşteri, elindeki ürünleri kasaya bırakıp kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
20.09.2020 23:17 | Son Güncelleme: 21.09.2020 00:31
Niğde'nin Bor ilçesinde meydana gelen depreme markette yakalanan bir müşteri elindeki ürünleri kasaya bırakarak kaçtı. O anlar anbean kameraya yansıdı.
Niğde'nin Bor ilçesinde saat 22: 08'de meydana gelen ve büyüklüğü 5.1 olarak ölçülen depreme market içinde yakalanan bir kişi elindeki ürünleri kasaya bırakarak kaçtı.
VATANDAŞLAR "KAÇIN KAÇIN" DİYE BAĞIRDI
Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde vatandaşlar, "Kaçın, kaçın" diye bağırdı. Bir aydınlatma dükkanında ise avizelerin 5.1'lik depremde sağa sola sallandığı güvenlik kameralarına yansıdı.