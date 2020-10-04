Denizlispor, sahasında İttifak Holding Konyaspor'la 0-0 berabere kaldı

Süper Lig'de 4. hafta mücadelesinde Denizlispor ile Konyaspor, Denizli Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 sona erdi.

Bu sonuçla birlikte geçtiğimiz hafta Beşiktaş karşısında flaş bir galibiyet alan Konyaspor, toplam puanını 5 yaptı. Yukatel Denizlispor ise puanını 2 yaptı.

DENİZLİSPOR KAZANMAYI UNUTTU

Denizlispor'un ligde 4 hafta sonunda galibiyeti bulunmuyor.

Konyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Yukatel Denizlispor ise aynı haftada Gençlerbirliği deplasmanına gidecek.