Denizlispor, sahasında İttifak Holding Konyaspor'la 0-0 berabere kaldı

Süper Lig'de 4. hafta maçında Denizlispor ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geldi. İki takımda milli takım arasına moralli girmek için sahaya çıktı ancak gol sesi çıkmadı ve ekipler sahadan birer puanla ayrıldı.