Denizlispor, sahasında İttifak Holding Konyaspor'la 0-0 berabere kaldı
04.10.2020 15:33 | Son Güncelleme: 04.10.2020 15:44
Süper Lig'de 4. hafta maçında Denizlispor ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geldi. İki takımda milli takım arasına moralli girmek için sahaya çıktı ancak gol sesi çıkmadı ve ekipler sahadan birer puanla ayrıldı.
Süper Lig'de 4. hafta mücadelesinde Denizlispor ile Konyaspor, Denizli Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 sona erdi.
Bu sonuçla birlikte geçtiğimiz hafta Beşiktaş karşısında flaş bir galibiyet alan Konyaspor, toplam puanını 5 yaptı. Yukatel Denizlispor ise puanını 2 yaptı.
DENİZLİSPOR KAZANMAYI UNUTTU
Denizlispor'un ligde 4 hafta sonunda galibiyeti bulunmuyor.
Konyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Yukatel Denizlispor ise aynı haftada Gençlerbirliği deplasmanına gidecek.