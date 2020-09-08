Balıkçı tezgahlarında bolluk yaşanıyor

Denizlerde 15 Nisan tarihinde başlayan avlanma yasağı, 1 Eylül tarihi gecesi itibariyle sona erdi. Bu tarihte avlanmaya başlayan Ordulu balıkçılar, yeni sezondan şu an için mutlu. Geçtiğimiz yıl palamut olmayan tezgahlar, bu yıl hem palamut hem de diğer balıklar ile donatılırken, fiyatların ise ilerleyen günlerde daha da düşmesi bekleniyor. Şu anda tezgahlarda küçük boy palamudun tanesi 10 liradan satılırken, balıkçılar da müşteriler de fiyatlardan memnun olduklarını, herkesin mevsiminde balık tüketmesi gerektiğini ifade ediyor.

"FİYATLAR BİRAZ YÜKSEK AMA TALEP VAR"

Ordulu balıkçı Aziz Ceylan, balık fiyatlarına şu anda talebin güzel olduğunu belirterek, "Allah'a çok şükür şu an tezgahlar bol ve bereketli. İnşallah sonu da iyi olur, güzel başladık. Çeşit güzel, şu anda palamut balıklarının biraz daha irileşmesi lazım. Mezgit, istavrit, barbun, çinakop, sargan, kalkan, levrek, çupra, somon, palamut olmak üzere çok fazla çeşidimiz var. İnşallah sonu da iyi olur. Şu anda balıklar biraz pahalı ancak yine de talep var. İnşallah ucuzlayınca daha çok talep olacak" dedi.

EN UCUZ BALIK PALAMUT

Tezgahlardaki balık fiyatlarına da değinen Ceylan, "Mezgit 25-20, istavrit 25, barbun 30-60, çinakop 30-50, sargan 50, palamut tane 10-15, kefal 20, tirsi 20, levrek, çipura ve somon 45, kalkan balığının kilosu da 125-150 lira arasında değişiyor. İnşallah daha da ucuzlayacak. Şu an ucuz da değil, pahalı da değil ortada bir fiyat" diye konuştu.

Vatandaşlar sezonunda tüketilen balığın faydalarından bahsederek, insanların tavuk ve kırmızı ete göre daha çok deniz ürünleri yemeleri gerektiğini belirttiler. Fiyatların sezona göre normal olduğunu kaydeden vatandaşlar, ilerleyen günlerde balığın ucuzlamasını beklediklerini söylediler.