Deniz Hamzaoğlu kimdir? Deniz Hamzaoğlu'nun oynadığı diziler neler? Deniz Hamzaoğlu filmleri neler? Deniz Hamzaoğlu Instagram, Twitter hesapları

Deniz Hamzaoğlu rol aldığı diziler ve filmlerle adından söz ettiren oyunculardan biridir. Bu zamana kadar pek çok öne çıkan yapımda yer alan Deniz Hamzaoğlu kimdir, dizileri, filmleri nelerdir?

DENİZ HAMZAOĞLU KİMDİR?

Deniz Hamzaoğlu, 27 Kasım 1979 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi, kökeni ise Trabzon'a dayanmaktadır. İlköğretim ve orta öğretim eğitimini Yalova'da tamamlayan Hamzaoğlu, yüksek öğretim eğitimine Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü ile devam etti. Sonrasında eğitimine devam etme kararı alan Hamzaoğlu, İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden mezun oldu.

Konya Selçuk Üniversitesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü'nü de başarıyla tamamlayan isim, aynı okulda Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden de başarıyla mezun oldu.

Konya Selçuk Üniversitesi Rejisörlük Bölümü'nde yüksek lisans yapan Deniz Hamzaoğlu, Antalya Devlet Tiyatrosu, Konya Devlet Tiyatrosu, Antalya Şehir Tiyatrosu gibi topluluklarda hem sahne almış hem de reji asistanlığı görevini üstlendi.

Özel tiyatrolarda da oyunculuk ve rejisörlük yapan oyuncu, Konya Selçuk Üniversitesi, Adana Çukurova Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde oyunculuk ve diksiyon üzerine eğitim verdi.

Oyuncu Gülay Say ile birlikte 2012 yılında Yabancı Sahne'nin kuruculuğunu üstlenen usta oyuncu, Yaygara 87, Hayat Şarkısı, Karadayı ve Zümrüdüanka gibi yapımlarda da yer aldı.

DENİZ HAMZAOĞLU'NUN BABASI KİMDİR?

Deniz Hamzaoğlu, Hayati Hamzaoğlu ve Perihan Hamzaoğlu'nun oğludur.

DENİZ HAMZAOĞLU'NUN OYNADIĞI DİZİLER NELER?

Zümrüdü Anka (2020)

Halka (Adem, 2019)

Nefes Nefese (Muhittin, 2018)

Hayat Şarkısı (Kaya, 2016-2017)

Karadayı (Bülent Tiryaki, 2012-2013)

DENİZ HAMZAOĞLU FİLMLERİ

Marlon (Marlon, 2017)

Cingöz Recai (Yadigar, 2017)

Aile Arasında (Kahraman Kurt, 2017)

Durak (Nizam, 2016)

Rol Aldığı Kısa Filmler:

Mahallenin Bazı Kedileri (Salih 2019)

Tiyatro Ödülleri:

Yastık Adam / Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri 2017 - "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu"

DENİZ HAMZAOĞLU BOYU KİLOSU

Yay burcu özelliklerine sahip olan Deniz Hamzaoğlu, 1.75 metre uzunlukta ve 90 kilogram ağırlıktadır.