Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan; idam edilmelerinin 48. yılında anılıyor

Türkiye'nin yakın tarihine damga vuran ve 68 kuşağının önde gelen isimlerinden Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan idam edilmelerinin 48. yılında, sosyal medya paylaşımlarıyla anılıyor. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de paylaşım yapan isimlerden biri oldu.

BANKA SOYGUNDAN ARANDILAR

Türkiye'de sağ ile sol gruplar arasındaki çatışmaların yoğunlaşmaya başladığı yıllarda Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu'nu (THKO) kuran üç genç; Ankara'da gerçekleştirdikleri banka soygunu nedeniyle "vur emri" ile aranmaya başlandı. Gezmiş ve Aslan, 12 Mart 1971'deki muhtıradan 4 gün sonra Sivas'ın Gemerek ilçesinde yakalanırken, bundan bir hafta sonra da İnan Kayseri'de yakalandı.

TBMM'DE "3'E 3" GÖNDERMESİ

Yapılan yargılama sonucunda, eski haliyle Türkiye Cumhuriyeti "teşkilatı esasiye kanunun tamamını veya bir kısmını" ortadan kaldırma suçuna idam cezası öngören Türk Ceza Kanunu'nun 146. maddesi uyarınca suçlu bulundular. 27 Mayıs 1960'da askeri darbeyle yönetime el koymasından bir yıl sonra eski Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan idam edilmesine gönderme yapılarak; idam kararı "3'e 3" bağırışları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından da onaylandı. Ankara 1 No'lu Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi tarafından yargılanan 68 kuşağının önde gelen isimleri 6 Mayıs 1972'de tutuklu bulundukları cezaevinde idam edildi.

İDAMA OY VERENLER PİŞMAN OLDU

İlerleyen yıllarda o dönem idama onay veren siyasetçiler duydukları pişmanlıkları dile getirdi. Adalet Parti kökenli siyasetçilerden Nahit Menteşe, "Asker mutlaka idamlarını istiyordu. Deniz Gezmiş ve arkadaşları konusunda yanlış yaptık" dedi. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel de yıllar sonra, "O günün şartları öyle icap ettiriyordu" sözlerini kullandı.

YILMAZ BÜYÜKERŞEN DE ANDI

O dönem 25 yaşında olan Gezmiş ve Aslan ile 23 yaşındaki İnan, her yıl 6 Mayıs'ta farklı etkinliklerle anılıyor. 48. ölüm yıl dönümünü unutmayan sosyal medya kullanıcıları, Twitter'da Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan için #6Mayıs1972 ve #Üçfidanüçyürek etiketleriyle mesajlar paylaşılıyor. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de sosyal medya üzerinden anma paylaşımı yaptı.