Deniz Çakır'dan Ece Üner'e sert tepki: Bu üslupla haber sunuyor, inanılır gibi değil

Show TV Ana Haber Spikeri Ece Üner, Ermeni asıllı ABD'li reality show yıldızı Kim Kardashian'a yönelik sözlerinin yankıları sürüyor. Konuyla ilgili birçok kesimin desteğini alan Ece Üner'e ünlü oyuncu Deniz Çakır'dan tepki geldi.

ECE ÜNER NE DEMİŞTİ?

Ece Üner, Kim Kardashian'ın Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarıyla ilgili çıkışına "Kardashian'ın kameraları göstermeye alışık olduğu dolayısıyla hepimizin yakından tanıdığı büyük bir kaynağı var. Bu sözleri söylerken de bu çıkışı yaparken de yine aynı kaynağı mı referans aldı acaba?" sözleriyle yanıt vermişti.

"İNANILIR GİBİ DEĞİL"

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu sözlere ünlü oyuncu Deniz Çakır'dan tepki geldi. Ece Üner'i üslubundan dolayı eleştiren Çakır, "Bu nasıl avam yakışıksız bir üsluptur. Pes yahu... Bu üslup ile Ana Haber Bülteni sunuyor.. İnanılır gibi değil" ifadelerini kullandı.