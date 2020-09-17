Deniz Akkaya ile tartışan Selin Ciğerci'ye ilk destek Hazal Kaya'dan geldi
Taşıyıcı anne yöntemiyle bebek sahibi olmak isteyen Selin Ciğerci ile Deniz Akkaya, dün akşam canlı yayında tartıştı. Ciğerci'ye "Sen anne olamazsın" diyen Akkaya'ya ilk tepki Hazal Kaya'dan geldi. "Trans hakları insan haklarıdır" diye paylaşım yapan Kaya'ya Twitter'dan destek mesajları yağdı.
Eski manken Deniz Akkaya, dün akşam yayınlanan programında Selin Ciğerci'nin Bodrum'daki evinde bir kadını eltisi olarak tanıttığı kişiye taşıyıcı annelik yaptırdığını ileri sürdü. Bunun üzerine yayına bağlanan Ciğerci ile Akkaya birbirine girdi. Kısa sürede gündem olan tartışmaya ilk yorumu Hazal Kaya yaptı.
"TRANS HAKLARI İNSAN HAKLARIDIR"
Instagram hesabından paylaşım yapan Hazal Kaya, "Sizin gibi aşka sahip çıkan, tek derdi bir bebeği bütün varlığıyla sevmek olan insanlar, anne baba olmak için hiçbir norma sığmak zorunda değiller. Yavrunuz sizin sevginizi görse yeter zaten. Umarım en yakın zamanda güzel haberlerinizi alırız. Trans hakları insan haklarıdır" dedi. Başarılı oyuncunun bu sözleri kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılarak trend oldu.
NE OLMUŞTU?
İş kadını ve fenomen Selin Ciğerci, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından paylaşım yaparak taşıyıcı anne yöntemiyle çocuk sahibi olmak istediğini söyledi. Dün akşam programda bu konuyu ele alan Deniz Akkaya ise çocuk sahibi olmak isteyen Ciğerci'nin Bodrum'daki evinde eltisi olarak tanıtarak bir kadına taşıyıcı annelik yaptırdığını söyledi. Bunun üzerine telefonla canlı yayına bağlanan Ciğerci, iddiaları reddederek Akkaya ile tartıştı. Akkaya, trasn birey olan Ciğerci'ye "Sen anne olamazsın, yaptığın suç" deyince sinirlerine hakim olamayan Ciğerci, "Sana ne" diyerek bağırdı.