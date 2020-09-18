Deniz Akkaya'dan Selin Ciğerci'ye: En azından fuhuştan kurtuldu

Deniz Akkaya, geçtiğimiz gün yayın çıkışı Maslak'ta objektiflere yansıdı. Gazetecilerin sorularını cevaplayan eski manken, Selin Ciğerci hakkında çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Akkaya, "Trans bireylerin kendilerine iş verilmediği için fuhşa meyil etmek zorunda olduklarını biliyorum. O en azından fuhuştan kurtuldu. Ben o fuhuştan kurtulup böyle bir yola girdiği için onu çok takdirle karşılıyorum" dedi. Ciğerci ile Akkaya, canlı yayında laf dalaşına girmişti. "Senin çocuğun olmaz" sözünü duyan Ciğerci, "Sana ne" diyerek sert çıkışmıştı.

Magazinburada'ya konuşan Deniz Akkaya, Ciğerci ile kendisinin kişisel bir sorunu olamayacağını belirterek, "Medeni kanunu iyice okudum. Kanunun izin vermediği bir durum gelişmiş. Bunu sosyal medyada kitleye sahip olabilmek için yapan bir kişinin durdurmasını istedim" dedi.

"BAKKALDAN BİSKÜVİ ALMIYORSUNUZ"

Futbolcu Gökhan Çıra'yla evli olan Selin Ciğerci'nin evlatlık edinme isteği hakkında "Bakkaldan bisküvi almıyorsunuz. Bu ülkenin toplumsal değerleri var. Savcılıktan açılmış olan davanın sonucunda bundan ağlayarak kurtulamaz. Ülkemizde taşıyıcı anneliğin şovu yapılamaz. Burası muz cumhuriyeti değil. Evlat edinmek için bazı kaideler gerekmektedir" yorumunu yaptı.

"EN AZINDAN FUHUŞTAN KURTULDU"

Selin Ciğerci'nin ticaret yapmasını desteklediğini tekrar belirten sunucu, "Trans bireylerin kendilerine iş verilmediği için fuhşa meyil etmek zorunda olduklarını biliyorum. O en azından fuhuştan kurtuldu. Ben o fuhuştan kurtulup böyle bir yola girdiği için onu çok takdirle karşılıyorum. Ama tekrar ediyorum, devlet annelik ve babalık için net şekilde kuralları çizmiştir. Ben de sadece bunları söyledim" şeklinde konuştu.

AKKAYA, HAZAL KAYA'NIN DESTEĞİNE DE CEVAP VERDİ

Deniz Akkaya, oyuncu Hazal Kaya'nın Ciğerci'yi desteklemesiyle ilgili de şunları söyledi: "Biz toplumsal olayları konuşan insanlarız. Ben duygularıyla konuşan insanlara cevap vermem. Burası muz cumhuriyeti değil, Türkiye Cumhuriyeti. Kanunlar var ve ben kanunlar nezdinde konuştum. Duygularıyla konuşan insanların kendi kişisel düşünceleridir."

CİĞERCİ, DENİZ AKKAYA HAKKINDA TEDBİR KARARI ALDIRDI

Avukatı aracılığıyla İstanbul 1. Aile Mahkemesi'ne başvuran Selin Ciğerci, kanunda şiddet olarak tanımlanan tutum ve davranışlara maruz kaldığı gerekçesiyle önleyici tedbir kararı alınmasını talep etti.