Demet Özdemir, tekne pozlarını takipçileriyle paylaştı

Tv8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakterine hayat veren Demet Özdemir, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunmak için kendisini evine kapanmıştı. 1 Haziran'dan itibaren seyahat yasaklarının kalkmasının ardından güzel oyuncu, pek çok ünlü gibi soluğu tatilde aldı.

Tatil için Ege'yi tercih eden Demet Özdemir, kalabalıktan uzak kalmak için yakın arkadaşlarıyla birlikte tekne kiraladı. Özdemir, tatilden karelerini de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

TEKNE POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Demet Özdemir, teknede çekildiği pozları Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Güzel oyuncunun paylaşımlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.