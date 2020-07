Demet Özdemir, arkadaşı Deniz Bulut'a şiddet uyguladığı ileri sürülen Ozan Güven'e öfke kustu: Bu nasıl insanlık

Sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz, bir süredir aşk yaşadığı Ozan Güven tarafından şiddete maruz kaldığını ileri sürdü. Güven tarafından bir saatten fazla şiddet gördüğünü söyleyen Bulutsuz, hukuki yollara başvurarak oyuncudan şikayetçi oldu. Bulutsuz'a sosyal medyada destek yorumları yağdı.

"DENİZ'İN YAŞADIKLARINI AKLINDAN ÇIKARMANIN YOLU YOK"

Deniz Bulutsuz ile arkadaş olan oyuncu Demet Özdemir, ise sosyal medya hesabından Ozan Güven'i hedef alarak şunları yazdı: "Can dostumuz Deniz Bulutsuz'un Ozan Güven tarafından canına kasteden düzeyde gördüğü bu şiddet için ne söylemek nasıl konuşmak gerekir inanın bilmiyoruz. Bu nasıl bir vicdan, nasıl bir insanlıktır. Bizler bu kötü günleri elimizden geldiği her an Deniz ve ailesinin yanında, ona destek olarak geçirmeye çalışıyoruz. Fakat o gece yaşadıklarını, gördüklerini onun aklından çıkarmanın, anne ve babasının gözlerinde gördüğümüz üzüntü ve korkuyu yok etmenin hiçbir yolu yok. Hiç bir kadına böyle bir şey yaşatmanın bir affı olamaz, bu kabul edilemez."

"BİR SAATTEN FAZLA SÜREN ŞİDDETE MARUZ KALDIM"

Öte yandan dün konu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Deniz Bulutsuz, "13.06.2020 Cumartesi sabaha karşı kamuoyunca bilinen bir ilişki yaşadığım Ozan Muharrem Güven tarafından kendi evinde bir saatten fazla süren ağır fiziksel şiddete maruz kaldım. Şiddet gördüğüm sırada evden çıkmama izin vermeyerek canıma kasteden, fiziksel ve duygusal şiddetin sorumlusu olan Güven'e karşı hukuki haklarımı sonuna kadar savunacağım. Kadına şiddetin hiçbir şekilde kabul edilemeyecek bir suç olduğu bir toplumda, ruh sağlığımı ancak psikolojik destek alarak koruyabildiğim bu hukuki süreç boyunca şimdiye kadar koruduğum sessizliğime ve mahremiyetime saygı duyulmasını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.