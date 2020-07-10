Demet Akalın, Sosyal medyama dokunma kampanyasına sert çıktı: O zaman kızıma laf etmeyeceksin

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, 1 Haziran'da normalleşme sürecinin başlamasıyla Çeşme Dalyan'daki lüks evine giderken tatilin tadını çıkarmaya başladı. Önceki akşam bir mekandan çıkarken ayaküstü merak edilen soruları yanıtlayan Akalın, sosyal medya kısıtlamasıyla ilgili de konuştu.

"NAMUSUMA, KIZIMA LAF ETMEYECEKSİN"

Yakın bir zamanda Alişan'la bir sabah programı sunmaya hazırlanan şarkıcı, yeni projesi için "Çok heyecanlıyım" dedi. Akalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medyaya bazı kısıtlamalar getirileceğini açıklamasının ardından başlatılan "Sosyal medyama dokunma" kampanyası için "O zaman sen de benim namusuma, kızıma laf etmeyeceksin" diyerek çıkıştı.