Demet Akalın'ın derin göğüs dekolteli mayolu pozu göz kamaştırdı

Sık sık magazin gündemine konu olan ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya platformu Instagram'da "Demet Akalın, eyvah geri döndü" notuyla paylaştığı pozuyla binlerce beğeni aldı. Akalın'ın derin dekolteli mayolu pozu göz kamaştırırken birçok ünlü isim de paylaşımı yorum yağmuruna tuttu.

PHOTOSHOP YORUMLARI DA GELDİ

Akalın, aynı derin dekolteli mayoyla siyah beyaz poz da verdi. Akalın'ın pozuna büyük beğeni yağarken bazı takipçileri de Photoshop yorumları yaptı.

AKALIN, KONSERLERİNE ARA VERMEDEN DEVAM EDİYOR

Ayrıca Demet Akalın, konserlerine hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da sahne alan Akalın hayranlarını coşturmuştu.