Demet Akalın, boğazda restoran açtığı yönündeki haberleri yalanladı

Geçtiğimiz günlerde salgın nedeniyle konserleri iptal olduğu için ekonomik zorluk yaşadığı söylenen Demet Akalın'ın boğazda Hira Han adında bir restoran açtığı ileri sürüldü. Kısa sürede gündem olan Akalın, konu hakkında ilk kez konuştu.

"RESTORAN BİZE AİT DEĞİL"

Demet Akalın, önceki gün kızı Hira ve eski eşi Okan Kurt ile bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Maddi zorluk çektiğini söylemesinin ardından restoran açtığı gerekçesiyle tepki çeken Akalın, ısrarlı sorular üzerine "O restoran benim değil arkadaşlar. Okan'ın ailesine ait" dedi. Okan Kurt ise "Restoran bizim değil arkadaşlar. Kız kardeşim açtı orayı. Dilan Kurt'a ait" şeklinde konuştu.

TWITTER'DAN TEPKİ YAĞDI

"Geçinemiyorum" diyen Demet Akalın'ın restoran açtığı yönündeki iddia Twitter'da da gündem olmuştu. Akalın için "Geçinebilmek için yemek sektörüne girmiş", "Lahmacunu 5 liraya verirsiniz artık malum geçinemeyenleri en iyi siz anlarsınız" ve "Hani geçinemiyordun?" yorumları yapıldı.