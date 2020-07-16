Dekorasyon nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla dekorasyon mu, dekarasyon mu? Dekorasyon ne demek?

Dekorasyon kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, dekorasyon TDK'ya göre nasıl yazılır? Dekorasyon nasıl yazılır? Dekorasyon mu, dekorasyon mu? TDK'ya göre dekorasyon kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

TDK'YA GÖRE DEKORASYON NASIL YAZILIR?

Dekarasyon: Yanlış

Dekorasyon: Doğru

TDK'YA GÖRE DEKORASYON NE DEMEK?

dekorasyon

Fransızca décoration

1. isim Dekor yapma işi.

2. isim Bir yeri süsleme.