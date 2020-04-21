Defne Samyeli ve kızı Deren Talu'nun bahçe pozu büyük beğeni topladı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle Türkiye'de 2 bin 1420 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı ise 90 bin 980'e ulaştı. Salgından korunmak isteyen vatandaşlar ise kendilerini eve kapattı. Bu süreci evinde kızlarıyla birlikte geçiren şarkıcı ve sunucu Defne Samyeli ise sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

PAYLAŞIMI BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Cem Yılmaz'la yaşadığı aşkla gündem düşmeyen Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu ile çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaşımdı. Samyeli'nin paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni geldi. İkilinin formda görüntüsü dikkat çekti.

DEREN TALU, GÜZELLİK KONUSUNDA ANNESİNİ ÖRNEK ALIYOR

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve paylaştığı çekici pozlarla kendisinden söz ettiren Deren Talu güzellik konusunda annesini ilk sıraya oturttuğunu sık sık söylüyor. Ünlü ismin takipçileri ise anne ve kızı ayrı ayrı çok beğeniyor.