Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya'yla alakalı sorulara sert çıktı: Çok ayıp

Oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, önceki gün annesi Sendegül Samyeli'yi Nişantaşı'ndaki bir ortopedi doktoruna götürdü. Kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla sohbet eden Samyeli, eski ilişkisi hakkındaki sorulara "Dünya gündemi değişti, sizin gündeminiz değişmedi" diyerek tepki gösterdi.

"BAŞKA İNSANLARI SORACAKSANIZ ANLAŞMA BOZULUR"

Samyeli muhabirlerin sorularına yanıt vermek için durunca gelen sorular ünlü oyuncuyu kızdırdı. Samyeli'ye önce "Tuğba Büyüküstün'ün Umut Evirgen'den ayrılma sebebi olarak adınız geçiyor. Ne düşünüyorsunuz?" sorusu soruldu. Ardından ise Serenay Sarıkaya'nın havuz görüntüleri soruldu.

Sorular karşısında gerilen Samyeli ise "Dünya gündemi değişti. Sizin gündeminiz değişmedi. Benimle ilgili sorular soracaksanız devam edelim konuşmaya. Başka insanları soracaksanız anlaşma bozulur. Çok ayıp, sizlere böyle soruları yakıştıramıyorum" dedi.