Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, fotoğraflarına photoshop yaptığı ortaya çıktı

Defne Samyeli'nin 23 yaşındaki kızı Deren Talu, sevgilisi Baran Tınaz ile birlikte bir arkadaşlarının düğününe katıldı. Düğünden paylaşımlar yapan Talu'nun, arkasındaki kapının ve oturduğu bankın tahtalarının yamukluğu ile fotoğraflarına photoshop yaptığı ortaya çıktı.

KIRMIZININ ŞIKLIĞI

Deren Talu kırmızı elbisesiyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu Instagram hesabını aktif kullanan isimlerden biri. Düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken Deren Talu bu kez derin yırtmaçlı elbisesiyle Instagram'da yer aldı. Erkek arkadaşı Baran Tınaz ile fotoğrafını hikayesinde paylaşan Deren Talu binlerce beğeni aldı.