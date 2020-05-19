Davutoğlu 8 yıl sonra Esed'le yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı

Eski Başbakanlardan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu 2012 yılında Beşar Esed ile yaptığı görüşmenin detaylarını gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube yayında anlattı.

2011 yılında bir çok defa Suriye'ye gittiğini açıklayan Davutoğlu "2011 Ocak ayından Ağustos ayına kadar defaatlerle Suriye'ye gittim. 8 ay ben de Sayın Erdoğan da, Sayın Abdullah Gül de hepimiz Beşar Esed'ı küçük küçük reform yapmaya ikna etmeye çalıştık. Son görüşmemle ilgili efsanevi şeyler anlatılıyor." dedi.

"ESED'A TEMİNAT VERDİK"

Esed'le baş başa görüştüğünün anlatan Davutoğlu, "Ağustos 2012'de 6 buçuk saat görüştüm Esed'la. 3 saat baş başa. Tek niyetim vardı, aman bu Mısır'da rejim çöktü, Libya'da çöktü, Tunus'ta çöktü, Suriye'de biz senin yanındayız. Küçük birkaç reform yap. Bu dalgayı bir atlat. Bu halk seni seviyor. Biz senin yanındayız. Bu teminatı verdik." ifadelerini kullandı.

"HİÇ BİR ŞEY GİZLİ DEĞİL"

Görüşmenin gizli olmadığını söyleyen Davutoğlu, "Şimdi yorumlar yapıyorlar bazı Suriye istihbaratı ile ilgili gazeteciler de. Şöyle diyorlar 'Davutoğlu gitti Beşar Esed'a bir takım şeyler dikte etti.' Hayır. O 6 saatlik görüşme devlet kayıtlarındadır. Hiç bir şey gizli değil." şeklinde konuştu.