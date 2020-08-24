Davulcu, düğünde sandalye ile güreşti

Çorum'da davulcu Faruk Çakmak (37), düğün töreninde sandalyeyle güreşti. İzleyenlerin şaşırdığı Çakmak, "İnsanları eğlendirmek istedim" dedi.

"FARKLI BİR ŞEY YAPARAK İNSANLARI EĞLENDİRMEK İSTEDİM"

İskilip'te düğüne katılan 15 yıllık davulcu Faruk Çakmak, gösterisiyle davetlileri şaşırttı.

Davulunu bırakan Çakmak, eline aldığı plastik sandalye ile güreş tuttu. Davulcunun sandalye ile güreştiğini görenler, cep telefonlarının kameralarıyla görüntü çekti.

Amacının izleyenleri eğlendirmek olduğunu söyleyen Faruk Çakmak, "Düğünler bizim düğünlerimiz. Burada farklı bir şey yaparak insanları eğlendirmek istedim" diye konuştu.