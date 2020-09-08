David ve Victoria Beckham'ın mart ayında koronavirüse yakalandıkları ortaya çıktı

Dünya futbolunun efsane isimlerinden David Beckham ve eşi Victoria Beckham'la ilgili çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı.

İngiliz basınına yansıyan iddiaya göre Beckham çifti, mart ayının başında koronavirüse yakalandığı ve iyileşebilmek için yoğun çaba harcadıkları belirtildi. Çiftin virüsü ilk olarak Los Angeles katıldıkları bir partide kaptıkları ve sonrasında hem Amerika'da hem de İngiltere'de çok sayıda etkinliğe katılarak virüsü yaydıkları ifade edildi.

YAKINLARINDAN GİZLEDİLER

David Beckham ve eşinin süper taşıyıcı olmaktan korktukları için hastalık belirtileri gösterdikten hemen sonra kendilerini uzun bir süre izole ettikleri ve virüs kaptıklarını yakınlarından gizledikleri belirtildi.

Ünlü çiftten konu ile ilgili henüz bir resmi bir açıklama gelmedi.