David ve Victoria Beckham'ın mart ayında koronavirüse yakalandıkları ortaya çıktı
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David ve Victoria Beckham'ın mart ayında koronavirüse yakalandıkları ortaya çıktı

İngiltere'nin gözde çiftlerinden David ve Victoria Beckham'ın, mart ayının başlarında koronavirüse yakalandığı iddia edildi. Los Angeles'ta katıldıkları bir partide virüsü kapan çift, martın ortasında beliti göstermeye başlayınca uzun süreli bir karantinaya girmeye karar verdi.

08.09.2020 15:42 | Son Güncelleme: 08.09.2020 15:53

Dünya futbolunun efsane isimlerinden David Beckham ve eşi Victoria Beckham'la ilgili çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı.

İngiliz basınına yansıyan iddiaya göre Beckham çifti, mart ayının başında koronavirüse yakalandığı ve iyileşebilmek için yoğun çaba harcadıkları belirtildi. Çiftin virüsü ilk olarak Los Angeles katıldıkları bir partide kaptıkları ve sonrasında hem Amerika'da hem de İngiltere'de çok sayıda etkinliğe katılarak virüsü yaydıkları ifade edildi.

David ve Victoria Beckham'ın mart ayında koronavirüse yakalandıkları ortaya çıktı

YAKINLARINDAN GİZLEDİLER

David Beckham ve eşinin süper taşıyıcı olmaktan korktukları için hastalık belirtileri gösterdikten hemen sonra kendilerini uzun bir süre izole ettikleri ve virüs kaptıklarını yakınlarından gizledikleri belirtildi.

Ünlü çiftten konu ile ilgili henüz bir resmi bir açıklama gelmedi.

David ve Victoria Beckham'ın mart ayında koronavirüse yakalandıkları ortaya çıktı
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