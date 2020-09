David Tennant kimdir? Doctor Who'nun en iyi doktoru kimdir?

İngiltere yapımı olan Doctor Who dizisi 2005 yılında yayımlanmaya başlamış bir dizidir. Konusu macera ve bilim kurgu ağırlıklı olan Doctor Who dizisi ülkemizde merakla takip edilmiştir.

DOCTOR WHO DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Doctor Who dizisi her ne kadar polisiye dizisi olarak görülse de aslında bilim kurgu ağırlıklı bir dizidir. Dizinin başkahramanı olan Doctor Who kendisini bir zaman yolcusu olarak tarif etmektedir. Doctor Who uzayda ve zamanda yolculuk yaparak tüm canlılara yardım götüren bi baş kahramandır. TARDIS adı verilen polis kulübesi ile yolculuk yapar. TARDIS İngilizler tarafından kurulan 1929 yılında tasarlanmış acil durumlarda kullanılabilecek police box olarak da bilinen bir polis kulübesidir. Doctor Who yaptığı tüm yolculukları bu kulübe ile yapmaktadır.

Bu dizide kahramanın adının Doctor Who olmasının sebebi ilk sezonda açıklanmamış olan doktorun adının evrenin güzelliğini sağlayan kilit açıcı özellikte veya gizli bir şifre ile karakterler olduğunun belirtilmesidir. Bu sebeple adı açıklanmamış ve Doctor Who olarak bilinmektedir. Tüm sezon boyuncada ismi açıklanmamış ve böyle devam etmiştir.

TARDIS dışarıdan bakıldığında küçük fakat içeriye 6 kişinin sığabileceği ve tüm yolculukların kontrol edilebildiği bir güvertesi ve alanları olan bir uzay gemisidir. Doctor Who olmadan içeride tek başına dolaşmak tehlikeli olabilir.

DOCTOR WHO KAÇ SEZON?

Doctor Who dizisi uzun yıllardır yayımlanan bir dizidir. Toplamda 12 sezon oynamıştır. Her sezonun bölüm sayıları ise birbirinden farklıdır. 12 sezonluk Doctor Who dizisinin bölüm sayısı ise 129 bölümden oluşmaktadır.

DOCTOR WHO OYUNCULARI KİMLER?

Baş rollerinde David Tennant ve Matt Smith olan Doctor Who dizinde The Doctor rolünü David Tennant oynamaktadır. Ayrıca Peter Capaldi ve Karen Gillan da dizinin oyuncularındandır. Peter Capaldi ise The Doctor rolünü oynayan oyunculardan birisidir.

DOCTOR WHO DOKTORLARI KİMLER?

İlk Doktor - Oyuncu: William Hartnell. Dönemi: 1963-1966

İkinci Doktor - Oyuncu: Patrick Troughton: 1966-1969

Üçüncü Doktor - Oyuncu: Jon Pertwee : 1970-1974

Dördüncü Doktor - Oyuncu: Tom Baker : 1974-1981

Beşinci Doktor - Oyuncu: Peter Davison :1981-1984

Altıncı Doktor - Oyuncu: Colin Baker : 1984-1986

Yedinci Doktor - Oyuncu: Sylvester McCoy : 1987-1996

Sekizinci Doktor - Oyuncu: Paul McGann :1996 - 2013

Savaş Doktoru / Dokuzuncu Doktor - Oyuncu: John Hurt : 2013

Onuncu Doktor - Oyuncu: Christopher Eccleston: 2005

Onuncu / On Birinci ve On İkinci Doktor - Oyuncu: David Tennant : 2005-2010

Simge aleti/giysisi: Paralel evrenler arasındaki boşluğun radyasyonunun saptanması için 3 boyutlu gözlükler.

On Birinci / On Üçüncü Doktor - Oyuncu: Matt Smith : 2010-2013

On İkinci / On Dördüncü Doktor - Oyuncu: Peter Capaldi : 2014-2017

On Üçüncü / On Beşinci Doktor - Oyuncu: Jodie Whittaker : 2018-Devam ediyor

DOCTOR WHO YÖNETMENİ KİMDİR?

Doctor Who dizisi ülkemizde pek çok kişi tarafından ilgi ile takip edilen bir dizidir. İzleyici kitleri ile ülkemizde çok izlenen diziler arasında yer almıştır. Oyuncu kadrosu oldukça fazla olan Doctor Who dizisinin yönetmenliğini ise Joe Aheare, James Hawes ve Euros Lyn üstlenmiştir.

DOCTOR WHO YAPIMCISI KİMDİR?

Modern serinin yeni yürütücü yapımcısı olan Russel T Davies Doctor Who dizisinin de yapımcısı olmaktadır.

DOCTOR WHO SENARİSTİ KİMDİR?

Doctor Who dizisinin yapımcıları Russel T Davies, Mark Gatiss ve Steven Moffat olmaktadır. Sezon sayısının oldukça fazla olması bölümleri de arttığında izleyici kitlesi oldukça yüksek bir dizi olmuştur.

DOCTOR WHO'NUN EN İYİ DOKTORU KİMDİR?

Bilim kurgu türünün en önemli dizilerinden biri olan Doctor Who'nun çok tartışılan ve cevap bulamayacak, bulsa bile herkes tarafından kabul bulmayacak sorusu olan "Doctor Who'nun en iyi doktor kim?" sorusu için yeni bir anket yapıldı.

Birçok oyuncunun Doktor karakterini canlandırdığı dizide en iyi doktor sürekli bir tartışma konusu olarak karşımıza çıkmakta. The Radio Times'ın 50.000 kişi ile yaptığı ankette en iyi Doktor belirlendi.

Anketin birincisi "10. Doctor" olan David Tennant seçildi. İkinci ise 100 oy daha az alan şu anki kadın Doctor Jodie Whittaker oldu.

En iyi ilk 5 ise şöyle:

David Tennant

Jodie Whittaker

Peter Capaldi

Math Smith

Tom Baker

DAVID TENNANT KİMDİR?

David Tennant, 18 Nisan 1971 Batı Lothian, İskoçya doğumludur. David Tennant aslında sahne ismidir; asıl adı ise David John Mcdonald.

Adını en çok Doctor Who ile duyurmuştur. Burdaki rolüyle Tennant, çoğu kişi tarafından en iyi Doktor olarak anılmaya başlandı ve hala öyle anılıyor.

DAVID TENNANT DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Casanova mini dizi - Giacomo Casanova

Harry Potter and the Goblet of Fire - Barty Crouch Jr.