David Silva'nın, Real Sociedad'a imza attıktan bir saat sonra koronavirüse yakalandığı açıklandı

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Sociedad'ın yeni transferi David Silva, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Düzenlenen törende mavi-beyazlı ekibe imza atmasının üzerinden bir saat bile geçmeden yapılan açıklamada "Silva'nın koronavirüs testleri pozitif çıktı. Futbolcu, karantinaya alındı" denildi. 34 yaşındaki İspanyol oyuncunun hastalık belirtileri göstermediği belirtildi.

14 gün karantinada kalacak olan David Silva, yeni takımının 13 Eylül 2020 tarihinde Valladolid ile deplasmanda oynayacağı La Liga'nın ilk hafta maçına yetişemeyecek.

TRANSFERİ OLAY OLMUŞTU

David Silva'nın sözleşmesi bittikten sonra Manchester City'den ayrılarak, Real Sociedad'a imza atması İtalyan ekibi Lazio'yu kızdırmıştı. Futbolcuyla prensipte her konuda anlaşan, hatta sağlık kontrolü için gün bile alan Lazio yönetimi, yıldız futbolcunun son anda karar değiştirip Real Sociedad'a imza atmasıyla küplere binmişti.

"ADAM DEĞİLMİŞ"

Lazio Sportif Direktörü Igli Tare, Real Sociedad ile sözleşme imzalayan David Silva için ağır ifadeler kullanmıştı. Igli Tare, David Silva'nın Real Sociedad'a imza atması ile ilgili, "Oyuncu olarak kendisine büyük saygım var ama adam değilmiş" şeklinde konuşmuştu.