David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami, Galatasaraylı Falcao'yu istiyor

Galatasaray'a transferi olay olan ancak performansından çok sakatlıklarıyla gündeme gelen Radamel Falcao'ya Amerika Birleşik Devletleri'nden talip var.

Amerika basını, Kolombiyalı yıldıza David Beckham'ın sahibi olduğu MLS ekibi Inter Miami'nin talip olduğunu yazdı. Haberde ayrıca, Miami'nin Kolombiyalı futbolcu için önerdiği yıllık ücretin 6 milyon dolar olduğu ifade edildi.

22 MAÇTA 11 GOL ATTI

Bu sezon geldiği Galatasaray'da sakatlıklarla boğuşan Radamel Falcao tüm kulvarlarda 22 maça çıktı ve 11 gol 1 asistlik performans sergiledi.