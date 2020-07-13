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David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami, Galatasaraylı Falcao'yu istiyor

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ancak yüksek maliyeti nedeniyle gelen teklifleri değerlendirme kararı aldığı Radamel Falcao'ya İngiliz efsane futbolcu David Beckham'ın sahibi olduğu MLS ekibi Inter Miami'nin 6 milyon doları gözden çıkardığı öğrenildi.

13.07.2020 19:21 | Son Güncelleme: 13.07.2020 19:44

Galatasaray'a transferi olay olan ancak performansından çok sakatlıklarıyla gündeme gelen Radamel Falcao'ya Amerika Birleşik Devletleri'nden talip var.

Amerika basını, Kolombiyalı yıldıza David Beckham'ın sahibi olduğu MLS ekibi Inter Miami'nin talip olduğunu yazdı. Haberde ayrıca, Miami'nin Kolombiyalı futbolcu için önerdiği yıllık ücretin 6 milyon dolar olduğu ifade edildi.

22 MAÇTA 11 GOL ATTI

Bu sezon geldiği Galatasaray'da sakatlıklarla boğuşan Radamel Falcao tüm kulvarlarda 22 maça çıktı ve 11 gol 1 asistlik performans sergiledi.

David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami, Galatasaraylı Falcao'yu istiyor
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