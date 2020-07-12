David Beckham'ın oğlu Brooklyn, Nicola Anne Peltz ile nişanlandı

Dünyanın en popüler çiftlerinden olan David Beckham ve Victoria Beckham'ın 21 yaşındaki oğulları Brooklyn Beckham, oyuncu sevgilisi Nicola Anne Peltz ile nişanlandı.

Evlilik yolunda ilk adımı atan çift, mutlu haberi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duyurdu. Nişanlısı ile çekilen karesini yayınlayan Amerikalı oyuncu Nicola Anne Peltz, paylaşımına şu notu düştü:

"AŞKIN EN DEĞERLİ ARMAĞANDIR"

"Beni dünyadaki en şanslı kız yaptın. Hayatımın geri kalanını yanınızda geçirmek için sabırsızlanıyorum. Senin aşkın en değerli armağandır. Seni çok seviyorum bebeğim."

"DÜNYANIN EN ŞANSLI ADAMIYIM"

Brooklyn Becham ise aynı kareyi şu sözlerle takipçileriyle paylaştı:

"İki hafta önce ruh eşimden benimle evlenmesini istedim ve 'Evet' dedi. Dünyanın en şanslı adamı benim. En iyi eşi ve en iyi baba olacağıma söz veriyorum. Seni seviyorum bebeğim."