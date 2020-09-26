Maske uyarısı yaptığı kişi tarafından darbedilen sağlık çalışanı: Sol gözüm görmüyor

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde maskesini doğru takması uyarısında bulunduğu kişi tarafında darbedilen sağlık çalışanı Rıfat Babayiğit, "Şu an sol gözüm görmüyor. Göreceğimi söylüyorlar ama ne kadar göreceğim bilmiyorum. İkinci bir ameliyatta daha olacağım" dedi.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çalışan Rıfat Babayiğit, hastaneye gelen Furkan T.'ye maskesini doğru takması için uyarıda bulundu. Cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenilen Furkan T. bu uyarının ardından sağlık çalışanına yumruk atarak darbetti. Gözünden yaralanan Babayiğit, acil ameliyata alındı.

"İKİ DEFA MASKESİNİ DÜZELTTİ SONRA TEKRAR ÇIKARTTI"

Yaklaşık iki saat süren operasyonun ardından konuşan sağlık çalışanı Babayiğit, "Ben orada herkesi maskesini doğru takması için uyardım. Ağız, burun tam kapatılacak şekilde maskenizi takın dedim. Bazı kişiler hemen uyarıları dikkate alıp maskesini taktı. Bu kişi iki defa düzeltti sonra tekrar çıkardı.

"BANA KÜFRETTİ, SALDIRDI"

Tekrar uyardım bu defa bana küfretti. Küfrü umursamadım. Güvenliği arayıp bu hasta yakınını almasını söyledim. Muayene girip çıktılar, tam sırada yanımdan geçerken 'sen bana ters baktın' dedi. Montunu çıkardı, benim gözümün ortasına vurdu. Hiçbir tartışma olmadı, kişiyi bile tanımıyordum. Hemen acil cerrahiye gittik, sonra ameliyata aldılar" dedi.

"ŞU AN SOL GÖZÜM GÖRMÜYOR, İKİNCİ BİR AMELİYAT OLACAĞIM"

Babayiğit, "Saat 13.30 gibi ameliyata girdim, 15.30 gibi ameliyattan çıktım. Şu an sol gözüm görmüyor. Göreceğimi söylüyorlar ama ne kadar göreceğim bilmiyorum. İkinci bir ameliyatta daha olacağım. Hekimler kesin bir şey söylemediler daha ama düzelebileceğini söylediler. Önümüzde uzun bir süreç var" ifadelerini kullandı.

"O KİŞİYE ACIYORUM"

Cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen Furkan T.'ye acıdığını söyleyen Babayiğit, bu kişilerin kontrollü olarak hastanelere girmesi gerektiğini belirtti. Babayiğit, "Ben bugün gözümden oldum ama bazı sağlık çalışanları canlarını veriyor. Ben sadece maske için yardımcı oldum. Kötü bir şey de söylemedim. O kişiye acıyorum. Ailesi var, bizden enfeksiyon kapıp başkasına taşıyabilir. Elini kolunu sallayarak hastaneye girme hakları yok. Güvelik ya da polis eşliğinde girmeli. Bugün bana yarın başkasına zarar verebilir" diye konuştu.

"GÖRME YETİSİNİ KAYBEDEBİLİR"

Öte yandan, Rıfat Babayiğit'in ameliyatının ardından açıklamalarda bulunan Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Asistan Doktor Arzu Karakiraz, "Personelimiz dahiliye binasında hasta yakınını maske takması konusunda uyarıyor. 3-4 uyarıdan sonra güvenlik görevlisi müdahale ediyor. Ondan sonra maskesini takıp tedavi olduktan sonra personelimizin gözüne yumruk atıyor. Biz hastayı aldığımızda hastaya 20 sene önce kornea nakli yapılmış. Kornea dokusu ile nakil yapılan doku arasında bir yırtık söz konusuydu. Gerekli tedavileri yaptık. Ancak ikinci bir ameliyat gerekebilir ve görme yetisini kaybedebilir. Böyle durumlarda sözlü şiddete daha çok maruz kalıyoruz" dedi.