Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü

Youtuber Danla Bilic ve Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları pozlarla takipçilerini mest ettiler. İkili, çekim için bir araya gelmesi takipçilerini heyecanlandırdı. Danla Bilic, paylaşımına "Biz hazırız" derken Cemal Can Canseven ise evlilik teklifine gönderme yaparak "O hayır dedi, maşallah" notunu düştü. İkilinin kostüm seçimleri ise oldukça beğenildi.

DANLA'NIN ESPRİSİ GERÇEK SANILMIŞTI

Cemal Can ile Danla Bilic, Cemal Can Survivor için Dominik Adası'ndayken Danla Bilic'in espri yaparak daha önce evlenip boşandıklarını söylemesi ile gündem olmuşlardı.