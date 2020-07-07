Danla Bilic'ten Survivor'a katılmayı düşünür müsünüz? sorusuna gülümseten yanıt: Ben hiç koşamam ki

Youtube kanalında yayınladığı makyaj videolarıyla kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine sahip olan sosyal medya fenomeni Danla Bilic, geçtiğimiz günlerde Zorlu Alışveriş Merkezi'nde alışveriş yaparken görüntülendi. Kısa süre mağazaları dolaşan ünlü isim, daha sonra magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

SURVİVOR'A KATILMAYI DÜŞÜNÜYOR MU?

Survivor yarışmasını yakından takip eden başarılı fenomen, bir muhabirin, "Yarışmaya katılmayı düşünür müsünüz?" sorusuna gülümseyerek, "İzlerken düşündüm ama ben hiç koşamam ki, hiç beceremem koşmayı" şeklinde yanıt verdi.

CEMAL CAN İTİRAFI GÜNDEM OLMUŞTU

Öte yandan Danla Bilic, geçtiğimiz ay Instagram hesabından yaptığı canlı yayında, Survivor yarışmacısı Cemal Can ile 5 ay evli kaldıklarını ve ihanet yüzünden boşandıklarını iddia etmişti. Danla'nın bu sözleri uzun süre magazin basınında gündem olmuştu.