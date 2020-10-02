ABD Başkanı Donald Trump, danışmanının koronavirüse yakalanmasından sonra kendisini karantinaya aldı

Koronavirüs salgınına karşı ciddiyetsizliği ile bilinen ve sürekli olarak eleştirilen ABD Başkanı Donald Trump, yakın danışmanlarından olanHope Hicks'in koronavirüse yakalandığı haberlerini doğruladı. Hicks ile yakın temasta olduğunu aktaran Trump, konuyla ilgili olarak açıklama yaptı.

"VİRÜSE YAKALANIP YAKALANMADIĞIMIZI BİLMİYORUM"

Trump yaptığı açıklamada, "Hope her zaman maske takıyordu ama testi pozitif çıktı. Az önce test yaptırdım, Melania da yaptırdı. Karantinaya girip girmeyeceğimizi ya da virüse yakalanıp yakalanmadığımızı bilmiyorum. Ne olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

TRUMP İLE AYNI UÇAKTAYDI

Amerikan basınının, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberlerde, Hicks'in perşembe günü yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtilmiş, ancak resmi bir açıklama gelmemişti. Hicks'in, Trump'ın salı günü başkanlık tartışması için gittiği Ohio ziyaretinde Trump ile aynı uçakta olduğu bildirilmişti.

KARANTİNAYA GİRECEĞİNİ DUYURDU

ABD Başkanı Trump, danışmanının Kovid-19'a yakalanmasının ardından, kendisinin test sonucunu beklerken karantina sürecine başlayacağını duyurdu.