Dan Brown kimdir? Dan Brown İstanbul hakkında neler dedi? Dan Brown kitapları, filmleri nelerdir?

Dan Brown, yazdığı kitaplar ve ele aldığı besteler ile çok beğenilen bir isimdir. Dan Brown hakkında merak edilenleri sizler için derledik...

DAN BROWN KİMDİR?

Dan Brown 22 Haziran 1964 tarihinde dünyaya geldi. ABD'li yazar, Amherst Koleji ve Philips Exeter Akademisi'nden mezun olduktan sonra bir süre eğitim gördüğü bu okullarda İngilizce öğretmenliği yaptı. Şifre çözme ve gizli hükümet örgütlerine duyduğu ilgi, 1996'da ilk romanı Dijital Kale'nin ortaya çıkmasını sağladı.

Roman, yayımlanmasından hemen sonra Dan Brown bir anda elektronik kitap listelerinde 1 numaraya yükseldi. Amerika Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nı (NSA) konu alan roman sivil halkın mahremiyeti ile ulusal güvenlik arasındaki ince çizgiyi irdeliyordu.

Başkanlık Ödülü'nü kazanmış bir matematik profesörü ile ilahiyat müzisyeni bir annenin oğlu olan Dan Brown, bilim ve din gibi paradoksal felsefelerin egemen olduğu bir ortamda büyüdü. Bu birbirini tamamlayıcı görüşlerden aldığı esinle ünlü romanı Melekler ve Şeytanlar'ı 2000 yılında yazdı. Bu yapıt da bir İsviçre fizik laboratuvarı ile Vatikan kenti arasında geçen, bilim ve din odaklı bir gerilim romanıdır.

Yazar 2001'de yazdığı tekno-gerilim türündeki ikinci romanın İhanet Noktası'nda da politikada ahlak, güvenlik ve gizli teknoloji konularını işledi.

Dan Brown, büyükbabasının da mason olduğunu pek çok programda açıklamıştır. Evlerinde garip önlükler ve beyaz eldivenler bulduğunu söylemiştir. Kayıp Sembol adlı romanını da bu yüzden yazdığı düşünülmektedir. Kitabın konusu da masonluktur.

Ayrıca, 2003 yılında çıkardığı ve tüm dünyada satış rekorları kıran Da Vinci Şifresi kitabının da yazarıdır. Da Vinci Şifresi, Melekler ve Şeytanlar ve Cehennem kitaplarının filmi de çekilmiştir.Sanat tarihçisi ve ressam olan eşi de araştırmalarına yardım etmekte ve eserlerine fon sağlamaktadır.

DAN BROWN İSTANBUL HAKKINDA NE DEDİ?

ABD'li ünlü yazar Dan Brown, D&R kitap fuarı kapsamında Instagram hesabından canlı yayınlanan "Okur Yazar Buluşmaları"na konuk oldu.

Romanları için ilhamı çok fazla gezmesinden ve kurgusal olmayan romanlardan aldığını söyleyen Brown, şöyle devam etti:

"Seyahati gerçekten çok seviyorum ve lokasyon benim için önemli bir karakterdir. Örneğin Ayasofya'yı gördüğümde onun bir roman için inanılmaz bir karakter binası olduğunu anladım. Kadim tarihi, barındırdığı sırları çok etkileyiciydi. İnsanlar bana çok fazla geziyorsun favori lokasyonun neresi dediğinde neredeyse her zaman İstanbul diyorum. Dünyada en sevdiğim şehir İstanbul. Doğu ve Batı'yı birleştiren bir köprü oluşu, üç imparatorluğa ev sahipliği yapmış olması ve Ayasofya'nın gizemleri gibi tarihi derinliği olan muazzam derecede muhteşem bir şehir. İnanılmaz güzellikte yemekleriyle beni her zaman büyüleyen bir şehir."

DAN BROWN ESERLERİ

SynthAnimals, bir çocuk albümüdür.

Perspective, 1990, Dalliance. Musik CD'si

Dan Brown, 1993, DBG Records

Angels & Demons, 1994, DBG Records

Musica Animalia, 2003, 15 parçadan oluşan hayvanları kapsayan çocuk şiir ve şarkı CD'si.

DAN BROWN KİTAPLARI

Dijital Kale (1998)

İhanet Noktası (2001)

Robert Langdon Serisi

Melekler ve Şeytanlar (2000)

Da Vinci Şifresi (2003)

Kayıp Sembol (2009)

Cehennem (2013)