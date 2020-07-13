Damatta koronavirüs çıkınca köy karantinaya alındı

Burdur'un Çavdır ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan damadın, düğün yaptığı köy karantinaya alındı.

13.07.2020 22:06 | Son Güncelleme: 13.07.2020 23:13

Burdur'un Çavdır ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan damadın, düğün yaptığı köy karantinaya alındı.

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Kızıllar köyünde düğün yapan Hilmi K, düğünden iki gün sonra baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkikler sonucu Kovid-19 teşhisi konulan ve genel sağlık durumu iyi olduğu belirtilen damat, Burdur Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

Testi negatif çıkan gelin Şeyma K. da aynı hastanede gözetim altında tutuluyor.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun hastalığın yayılmaması için köyde karantina uygulanmasına karar vermesi üzerine köyün giriş ve çıkışı güvenlik şeridiyle kapatıldı, jandarma ve sağlık ekipleri önlem aldı.

Öte yandan, damadın köyde temasta bulunduğu tespit edilen 40 kişi de evlerinde gözlem altında tutularak sağlık durumlarının takip edildiği öğrenildi.