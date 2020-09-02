Damar sözler: En iyi damar sözleri, Ağır damar sözleri, Dikkat çekici damar sözler, Sadece anlamlı ve kısa damar sözler

Damar sözler çok araştırılıyor. Özellikle internette sosyal medya sitelerinde, durumlarda veya online oyunlarda damar sözler çok söyleniyor. Birine laf sokmak için de damar söze ihtiyaç duyulabilir. İşte karşınıza en güzel damar sözler listesi.

DAMAR SÖZLER

- Biz neler hayal ettik, hayat bize neler yaşatıyor ulan.

- Kurulu bir düzenim olsun isterken, meğer ne çok dağılmışım ben!

- İçiniz kahpelik, dışınız sahtelik!

- Sevgili dediğin güzelliğiyle seni kendine aşık eden değil, sana kendin olabilme şansını verendir...

- Düşerken iki şeyi asla unutma: kimin seni ittiğini ve kimin seni tutmadığını. Ayağa tekrar kalkınca lazım olacak.

- Çok güzel gülen insanlar var; içleri paramparça!

- Ayakta kalmasını bilen insanlar için, kaybetmek büyük bir mesele değildir.

- Seni gerçekten seven bir yolunu bulur ve sana kalır. Kendinden bile gider ama sana hep gelir.

- Benim sana koşmaktan dizlerim kan revan içinde… Sen çakıl taşını bahane ediyorsun.

- Biz o ihtimallerin üstünde çok sigara söndürdük.

- Yıkılan sadece hayallerim, kişiliğim ve karakterim değil...

- Ve sonra anlıyorsun. Hiç kimsenin hiçbir şeye değmediğini...

- Yüreğimizde ölen insanların, dilimizde duası olmaz bizim!

- Bir kere düşsem, iki kere kalkarım. Herkes rahatına baksın!

- Kalp durduğu zaman değil, unutulduğu zaman ölür.

- Vazgeçmek yok güzel insan! Bak Allah var, umut var...

- Elindeki cebindeki parayı kalbindeki yarayı sakın kimseye söyleme.

- Kimse benimle oynamıyor diye ağlayan çocuk.. Sen büyü hele, bak ne oyunlar oynanacak seninle.

- İstediğin oldu bak. Ne arayıp ne de soruyorum. Huzurun baki, mutluluğn daim olsun.

- Canı yanmış insanlar tehlikelidir. Nasıl savaşacaklarını öğrenmişlerdir.

- Kıyısında zaman geçirdiğimiz denizlerde boğulduk.

- Bir gün aynı demlikten çay içersek anlatırım sana… Gökyüzü neden mavidir?

- Bir yudum almaz mısın kahvenden? Yoksa korktun mu beni 40 yıl sevmekten. (Cemal Süreya)

- Umudun rengi siyah olunca, kör olmamak elde değil.

Damar sözler

EN İYİ DAMAR SÖZLER

- İyileştirir diye medet umduklarımız tekrar tekrar yaralıyor bizi.

- Sen benim en doğru yanlışım. Tövbesi olmayan günahımsın. Uzak duramadığım yasaklım en açık ettiğim saklımsın. Sen başımdan giden aklım severek çektiğim ahımsın.

- Hayallerim yok benim. Hayırlısı olsun dediğim gün hepsinden vazgeçtim. Tıp ne kadar ilerlerse ilerlesin ar damarındaki çatlağı tedavi edemez.

- Aslında insanlar seni hayal kırıklığına uğratmıyor. Sadece sen yanlış insanlar üzerine hayal kuruyorsun. (Montaigne)

- Kırk bin kere kırsam da hüznümün aynasını. Kader karşıma koyar hep bıkmadan aynısını.

- Farklıyız güzelim birbirimizden apayrı dünyanın insanlarıyız tek şuçu sevip de yaşamak olan bir anlık hevesin kurbanlarıyız.

- Ben düşüncelerimi diğer insanların fikrini değiştirecek diye paylaşmam. Ben düşüncelerimi benim gibi düşünen insanlarla yalnız olmadıklarını bilmeleri için paylaşırım.

- Ve şükür. Tefekküre duran derviş gibi narin. Sızı ince yara derin.

- Özlerim ben seni seninle bile, vuslat mı hasret mi adını sen koy, aşkınla yakıp da düşürdün dile sevgi mi nefret mi adını sen koy.

- İnsanların seni en çok sevdiği zaman onların işine en çok yaradığın zamandır.

- Yeri gelir sevdiğin kişinin yaşadığını bile bilmek sana yeterlidir.

- Güzel derlerdi çocukken aşka, sanki uçarmış tutulan aşka, anlatılanlar başka, yaşanan başka, bir daha sevmek için, heves mi kaldı.

- Üşüdüğümüzde camı kapatmak kadar kolay olsaydı keşke sevilmediğimizi anladığımızda o kişiye yüreğimizi kapatmak.

- Ey gönlüm bilmez misin gözler sebepsiz yaşarmaz dudaklar sebepsiz kurumaz gönülde bir dert olmadıkça kimsenin yüzü sararıp solmaz.

- Seni seviyorum diyen sözlere değil senin için ağlayan gözlere inanın.

- İncit beni gerçek ile. Ama asla rahatlatma yalan ile.

- Ölürsem beni yarimin kalbine gömün. Mekanım cennet olsun.

- Ne yormak istedim seni. Ne de yormak kendimi. Çok çalıştım gitmeye de kalmaya da. İkisi de aynı acı ikisi de rezil. Daha öncede gitmiştim ama böyle kalarak değil böyle kalarak değil.

- Verdiği umudu geri alan aldığı ahı da güle güle kullansın.

- Beni yıpratan hayatın kahpeliği değil insanların sahteliği.

- Gerçek şu ki hayallerimizdeki insanların hayallerindeki insanlar değiliz.

- Yalnızlık yazarsın da düzelten olmaz. İşte o zaman yalnızsındır.

- Tutacak el bulamazsak bizde elimizi cebimize koyar yürürüz. Sıkıntı yok.

- Yüz kere yere düşmüş olayım; başkalarına çelme takan biri olmayacağım. Ben kazanan değil, insan olmak istiyorum.

- Çıkartın sigaraları, bu gece hayal kuracağız!

- Masal kitabı gibisin, okuması güzel ama inanması çok zor.

En güzel etkileyici damar sözleri

KISA DAMAR SÖZLER

- Dön bak arkana yeğen gitmez dediğin kaç kişi yanında.

- Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde. Ne yaptıysam seni unutamadım.

- Bazen en uzun yolculuk iki insan arasındaki mesafedir.

- Gönül yorgun düştüğünde yürek dilsiz kalır.

- Eğer aşk yalansa acısı neden bu kadar gerçek.

- Sonra geldin güldün papatya tarlası oldu çorak topraklar.

- Kahrolsun yan yana olmadığımız her yer.

- Sen benim en güzel hislerimsin.



- Çok pahalısın be mutluluk. O kadar param yok.

- Geçen gün arkadaşlar meyhaneye gitti. Gamsız almadılar.

- Zaman seni bana verecekse mesafelere razıyım.

- Vedalar gözleriyle sevenler içindir. Çünkü gönülden sevenler ayrılmaz.

- Mevzu derin sana aşığım.

- Her sabah uyanıp ilk seni seviyorum.

- Üzülmem mi sanıyorsun yürek ağlar gözden önce.

- Oyun bitti perde kapandı gerçek hayata hoş geldin.

- Sustuğum yerde sen varsın. Konuştuğum yerde özlemin...

- Seninde sevgin yalan, yalan dünya gibi sende yalansın.

- İstersem çare, istemezsem bahane bulurum. Sen rahat ol!

- Zor günler dostu düşmanı ayıklamak için var.

- Beni kaybetmeyi başaranı asla kazanmak için uğraşmam.

- Seni içimde yaşatmak için neleri öldürdüm bir bilsen.

- Giderken Allah'a emanet ol dedi! Güldüm zaten başka kimim var ki?

- Ruh; her zaman kendini nasıl iyileştireceğini bilir. Esas zorluk zihni susturmaktır.

- Beni yokluğunla savaştırma. Kaybederim.

- Bu ayrılık adil değil kokun ben de, aklım sende kalıyor.

- Çıkartın sigaraları, bu gece hayal kuracağız.

- Sen kokuyor yokluğunda içtiğim sigaralar.

- Aklıma yuva yapıyor gülüşlerin.

- Gönül yorgun düştüğünde yürek dilsiz kalır.

- Oksijeni bilmem ama kokun şart.

- Boğazımda kalan mutluluğu sırtıma vura vura çıkardılar.

- Yeri gelir sevdiğin kişinin yaşadığını bile bilmek sana yeterlidir.

- İncit beni gerçek ile. Ama asla rahatlatma yalan ile.

- Samimiyetin belirtisi gözler dürüstlüğün ifadesi tutulan sözlerdir!

- İkimizi bir kefene saralar bir kabirde sır olalım sevdiğim.

- Dil susarsa bi çare lakin yürek susarsa ne çare.

- İyileştirir diye medet umduklarımız tekrar tekrar yaralıyor bizi.

- Kurulu bir düzenim olsun isterken, meğer ne çok dağılmışım ben!

- İçiniz kahpelik, dışınız sahtelik!

- Sen benim en güzel hislerimsin.

- Özlemek denmez buna bunun adı yangın.

- Oksijeni bilmem ama kokun şart.

- Vazgeçmek yok güzel insan! Bak Allah var, umut var...

- Ben ölseydim, o belki ağlardı. Ama o ağlasaydı, ben ölürdüm. (Özdemir Asaf)

- Sonra geldin güldün papatya tarlası oldu çorak topraklar.

- Özledim diyorsun mektubunda. Sadece kuru bir özledim mi yazdı yanık yüreğin.

- Tek ihtiyacım birazcık sen.

- Beni kaybetmeyi başaranı asla kazanmak için uğraşmam.

- Mevlam görelim neyler. Neylerse güzel eyler.

- Oksijeni bilmem ama kokun şart.

Ağır abi sözleri

AĞIR DAMAR SÖZLERİ

- Biz gönlümüzde ne gemiler batırdık kıçı kırık bir sandalın lafı mı olur.

- Şu geniş dünyaya sığmayan gönül, bir odaya kapandı kaldı.

- Sevmek zahmetli iş bu zahmete katlanamayan yaşadım desin ama sevdim demesin.

- Simdi vur kendini. Unutulmuş bir şiirin son dizelerinde sonra yarım kalan bir şarkı ısmarla kendine. Bu kentte böyle ölünür.

- İnsanın en büyük hatalarından biri de doğru zamanda yanlış kişilerle doldurmaktır. (Charles Bukowski)

- Boynu bükük duruyorsam eğer içimden öyle geldiği için değil yüreğimden gidenler olduğu içindir.

- Gidene üzülme sevse gitmezdi. Gelene sevinme o da başkasından geldi.

- Ruh her zaman kendini nasıl iyileştireceğini bilir. Esas zorluk zihni susturmaktır.

- Sevdiklerimiz üzülmesin diye içiniz kan ağlarken bile tebessüm edebilecek kadar güçlü olur seven insan.

- Gece en karanlık ve ebedi göründüğü zaman gün ışığı en yakındır. Her gecenin bir sabahı vardır.

- Ne iş yaparsın sen dedi. Hamalım dedim. Nasıl yani dedi. Elimden tutmasını bilenin yüreğini taşırım dedim.

- İnsanlar kırmızı güllerin peşinden koşarken altında ezdikleri papatyaların farkına bile varmazlar.

- Gerçek şu ki hayallerimizdeki insanların hayallerindeki insanlar değiliz.

- Halden ala halsizliğim sözden ala sessizliğim. Ben seninle olduktan sonra umurumda değil kimsesizliğim.

- Tutacak el bulamazsak bizde elimizi cebimize koyar yürürüz. Sıkıntı yok.

- İnsan geride bıraktıklarını özler elinin altındakilerden sıkılır ulaşamadıklarına tutulur ve ulaşılmaz olan hep aşk olur!

- Aramızda bir harfin lafımı olur sevgilim ha gittin ha ittin.

- Sevdanı bulutların üzerine yazmışsın. Yağmur olarak dökülüyor gözlerimden.

- Gelse affetmem diyorsun ama adını duyunca gözlerin doluyor be oğlum.

- Yetimhanede yaşayan küçük bedenlerin ranzalarına yazdıkları anne kelimesi kadar masum olmalı aşk.

- En zoru da ne biliyor musun? Sen sevmeyi bense unutmayı başkalarından öğreneceğiz.

- Sensiz her gece üzülüyorum ama her gecenin sonu sabah biliyorum...

- Yüreğime saplanmış bir kurşunsun sen ömür boyu acıtacaksın...