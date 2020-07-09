Dağ evi nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla dağ evi mi, dağevi mi? Dağ evi ne demek?

Dağ evi kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, dağ evi TDK'ya göre nasıl yazılır? Dağevi nasıl yazılır? Dağevi mi, dağevi mi? TDK'ya göre dağ evi kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

TDK'YA GÖRE DAĞ EVİ NASIL YAZILIR?

Dağevi: Yanlış

Dağ evi: Doğru

DAĞ EVİ İLE ÖRNEK CÜMLELER

dağ evi

isim

Şehirlerin kirli havasından uzaklaşmak, tabiat varlıklarından ve güzelliklerinden yararlanmak için dağlık bölgelerde yapılmış ev.