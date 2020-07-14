Dağ 2 filmi konusu nedir? Dağ 2 filmi oyuncuları ve Dağ 2 filmi özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Dağ 2 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Dağ 2 filmini izleyecek olanların merak ettiği Dağ 2 filmi konusu nedir, Dağ 2 filmi oyuncuları kimler ve Dağ 2 özeti gibi konuları inceliyoruz.

DAĞ 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Devam filmi olmakla birlikte izleyicilerine bağımsız bir hikâyeyi konu eden Dağ 2'de sınır ötesi gizli operasyonlara gönderilen yedi kişilik bir timin, "Fırtına Getiren"in öyküsü anlatılıyor. İki can dostu Oğuz ve Bekir'in ilk saha görevine gittikleri Irak'ta 7 bordobereli ölümle dans ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin destekleriyle, gerçek silahların yanı sıra ordunun helikopter ve uçaklarının da kullanıldığı Dağ 2, gerçek silah ve ordu ekipmanlarının kullanıldığı ilk ve tek Türk filmi oldu. Filmde ayrıca TSK'da görev yapan gerçek askerler de rol aldı.

DAĞ 2 OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Alper Çağlar

Oyuncular: Çağlar Ertuğrul, Ufuk Bayraktar, Murat Serezli, Ahu Türkpençe, Atılgan Gümüş

Tür: Drama, Savaş

Yapım Yılı: 2016 (92 dk)

Vizyon Tarihi: 4 Kasım 2016 Cuma