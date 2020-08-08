DABİS nedir? Üniversite tercihi için kullanılan DABİS'te neler var?

Danışman Bilgi Sistemi (DABİS) adıyla açılan platform, lisans mezunlarının istihdam performanslarının "üniversite" bazında incelenmesi ve karşılaştırılmasını sağlıyor. Verilere dayalı olarak sunulan bilgiler, tercih danışmanlığı ve mesleki rehberlik yapacak.

DABİS NEDİR?

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından geliştirilen DABİS projesi, üniversite tercih dönemindeki öğrencilerin doğru bölüm ve meslek tercihi yapmalarında yol gösterici olan psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerin objektif veriye ulaşmalarını sağlayacak.

DABİS'İ KİMLER KULLANABİLECEK?

Üniversitelerin ve bölümlerin, lisans mezunları düzeyinde iş gücü piyasası performansları değerlendirilerek elde edilen sonuçlar, DABİS aracılığıyla tercih danışmanlığı ve mesleki danışmanlık faaliyetleri yürüten devlet liseleri ile Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde görev yapan psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerinin kullanımına ücretsiz sunulmuştur.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreci göz önünde bulundurularak, yerli ve milli yazılımla Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından geliştirilen video konferans sistemi (CAM), DABİS ile tercih danışmanlığı ve mesleki rehberlik süreçlerinde yararlanmaları için rehberlik öğretmenlerinin kullanımına açılmıştır.

DABİS'TE NELER VAR?

Lisans mezunlarının istihdam performanslarının "üniversite" bazında incelenmesi ve karşılaştırılmasını sağlayan Danışman Bilgi Sistemi (DABİS), tüm öğrencilere meslek seçimi sürecinde objektif ve veriye dayalı hizmet sunmayı amaçlamaktadır. Tercih danışmanlığı ve mesleki rehberlik yapmaları amacıyla yalnızca rehber öğretmenlerin kullanımına açılan sistem, ilgili üniversitelerin başarı durumları ve bölümler için iş bulma süresi, başlangıç ücreti, nitelik uyuşmazlığı, kamuda işe yerleşme oranı, çalışılan firma büyüklüğü dağılımı ve mezunların sektör bazında dağılımlarına ilişkin sayısal verileri içermektedir.

DABİS ile tüm Türkiye'deki üniversite adaylarına fırsat eşitliği sağlanarak, standart tercih danışmanlığı hizmetinin dijital ortamda sunulması sağlandı. Bu hizmetin yanı sıra rehber öğretmenlerin verdiği danışmanlık hizmetleri şeffaflık ilkesi uyarınca izlenebilir hale getirilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan iş birliğiyle Türkiye genelinde tercih danışmanlığı yapacak 14 bin 668 lise rehberlik öğretmeni sisteme tanımlanmıştır. Rehber öğretmenler, şahıslarına tanımlanan kullanıcı adı ve şifre bilgileriyle "yobis.cbiko.gov.tr" adresinden giriş yaparak, danışmanlık yaptıkları öğrencilerini sisteme kayıt ettikten sonra, DABİS'te yer alan bütün verilere ulaşabilecektir.