Minnoşlar filmi nedeniyle Netflix aboneliklerinde iptaller rekor kırdı
24.10.2020 14:51 | Güncelleme: 24.10.2020 17:13
ABD'nin internet ve dizi film platformu Netflix'de tüm dünyada tartışma yaratan Cuties (Minnoşlar) filmi nedeniyle rekor üyelik iptali sürüyor. Netflix, on kat abone kaybına uğradı.
Çocuk istismarı tartışmasıyla gündeme gelen ve Türkçe'ye Minnoşlar olarak çevrilen Fransız yapımı Cuties isimli film nedeniyle Netflix'e tepkiler dinmiyor. Abonelik analiz sitesi verilerine göre, Fransız yapımı Cuties'in (Minnoşlar) 9 Eylül'de yayına girmesinin ardından bu zamana kadar, Netflix abonelik iptalleri iptal sayısının 10 kat artığı ifade edildi.
RTÜK YASAKLAMIŞTI
Öte yandan film çocuk istismarı tartışmasıyla bir çok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de krize neden olmuş, RTÜK konuya el atarak filmin Türkiye'de yayınlanmasını önlemişti.
TWİTTER'DA GÜNDEM OLMUŞTU
Twitter'da cancelnetflix (Netflix'ini iptal et) etiketiyle dünya listesinde gündem olan ve saatlerce listeden inmeyen kampanya etkisini göstermişti.