Cüneyt Özdemir, HDP'li isme üç kez aynı soruyu sordu: PKK'yı terör örgütü olarak görüyor musunuz?

Son dönemlerde kendine ait Youtube kanalında yaptığı programlarla adından söz ettiren Cüneyt Özdemir, son olarak HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ı ağırladı.

ÜÇ KEZ AYNI SORUYU SORDU

Gündeme ilişkin konuların masaya yatırıldığı programda Cüneyt Özdemir, Garo Paylan'a üç kez "HDP'nin kurucusu olarak milletvekili olarak, PKK'yı terör örgütü olarak görüyor musunuz?" sorusunu yöneltti.

NET CEVAP VERMEKTEN KAÇINDI

Her seferinde bu soruya net cevap vermekten kaçınan Paylan "Onu bir sonuç olarak görüyorum. Yani bu ülkenin demokratik bir ülke olmaması, halkların tanımlanmaması, seçilmişlere darbe vurulması, belediyelere kayyum atanması... Aynı 12-80 darbesinde biliyorsunuz işkenceler sonucu Diyarbakır Cezaevin'de işken yiyenler gibi... Ondan sonra demokratik kanalların açılsaydı bu sorunlar çözülebilirdi çözülemediği için şiddet sarmanına girdiğimizi düşünüyorum" ifadesini kullandı.